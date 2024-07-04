Гниль и отравление: Россиянам рассказали, когда дыни могут навредить Эксперт Алпатова: Непроверенные дыни могут быть заражены дынной мухой 4 июля, 05:28 В России традиционно месяцем начала продаж этих бахчевых считается август, однако первые дыни появляются на прилавках уже в середине июля. Обложка © Freepik.com / nensuria

Близится сезон дынь. В России традиционно месяцем начала продаж этих бахчевых считается август, однако первые дыни появляются на прилавках уже в середине июля — их импортируют из стран ближнего и дальнего зарубежья. Именно к таким плодам призывает внимательно относиться начальник отдела карантина растений Красноярского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Нина Алпатова.

Эксперт рассказала Life.ru, что дыни, купленные в несанкционированных местах, могут быть заражены дынной мухой. Это двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок, вредитель бахчевых культур, распространённый в Средиземноморье, Азии и на Кавказе. Муха повреждает завязи плодов, откладывает под кожицу яйца, далее личинки повреждают плоды и семена дынь, арбузов, огурцов и тыкв. В местах прокола развиваются грибковые болезни, плод гниёт.

Повреждение урожая в зоне распространения насекомого может достигать 100%, указывает Алпатова. Если случайно не заметить и выбросить корочки повреждённой дыни с жизнеспособными насекомыми или их личинками в свой огород, то урожай тыквы, огурцов, арбузов или кабачков на участке может быть полностью загублен.

"Дынная муха не кусается и не является носителем заболеваний, опасных для человека. Но плоды и овощи, внутри которых поселились личинки дынной мухи, употреблять в пищу не рекомендуется. В процессе жизнедеятельности насекомые повреждают мякоть и семена — это вызывает развитие гнили на повреждённых участках. Такие плоды могут стать источником различных проблем для здоровья человека: от проблем с пищеварением и пищевого отравления до аллергических реакций", — добавила собеседница Life.ru.

Кстати, нынешним летом эксперты прогнозируют рост цен на дыни и арбузы в Москве. По данным экспертов, стоимость продукции может подняться на 15%. Всё из-за плохих погодных условий в мае.

Авторы Андрей Горяничев