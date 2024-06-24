Москвичей предупредили о росте цен на арбузы и дыни летом-2024

Нынешним летом эксперты прогнозируют рост цен на дыни и арбузы в Москве. По данным экспертов, стоимость продукции может подняться на 15%. Всё из-за плохих погодных условий в мае. А в данный момент, например, в южных регионах России наблюдается сильная засуха, поэтому общий объём урожая может снизиться на 30%. О том, как изменится цена на арбузы и дыни, сообщает "Вечерняя Москва".

Так, по словам экономиста Александра Цапликова, чтобы восполнить недостаток бахчевых, Россия начнёт закупать продукцию в дружественных странах — Азербайджане, Турции и Иране. При этом из-за дорогостоящей логистики цена может составить 170 рублей за килограмм.

Также в РФ завозят арбузы из Бразилии и Таиланда — они уже появились в столичных магазинах. При этом у горожан их качество и вкус все ещё вызывают сомнения. По словам Цапликова, в этих странах другой климат, поэтому ягоды успевают дозревать. Однако для такой длительной перевозки, чтобы продукция сохранилась и не потеряла товарный вид, производители обрабатывают её специальными химическими веществами, поэтому говорить о натуральности таких арбузов и дынь не приходится. Кроме того, многих смущает их цена — 150 рублей за килограмм.

Самые же вкусные, по мнению эксперта, арбузы растут в Астрахани. Это отдельный сорт, который отличается небольшими габаритами и сочными плодами. Самостоятельно на глаз определить, точно ли это астраханский арбуз, сложно, но важно помнить, что весить более 8 килограммов они не могут. И корка должна быть идеально ровной.

Килограмм дыни сегодня стоит около 90 рублей, однако ближе к концу лета цена вырастет. Экономист советует отдавать предпочтение сорту "Колхозница" — он считается самым вкусным и сладким.

При этом диетолог Виктория Безнебеева рекомендует не злоупотреблять дыней и арбузом, не есть их в больших количествах.

"В день здоровый человек может съедать до 300 граммов. Кстати, дыня может стать отличной альтернативой калорийным сладостям. А что касается арбуза, то он будет отличным перекусом во время диеты. Но и здесь нужно соблюдать меру", — добавила Безнебеева.