Любителей арбузов предупредили об отёках и ранних морщинах

Традиционно фрукты и ягоды считаются полезными для организма человека, но в то же время они могут спровоцировать раннее старение. Особенно опасны в этом плане арбузы, они очень водянистые, поэтому, если переборщить с их употреблением, можно заработать сильные отёки, рассказал нутрициолог Денис Сазонов.

"Допустимая норма в день для взрослого — 300 граммов плода, это примерно три дольки арбуза. Стоит учесть, что в арбузах содержится много фруктозы, а значит, кроме отёков, на следующее утро можно получить тусклую кожу", — предупредил эксперт по питанию в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его словам, негативного эффекта можно избежать, если соблюдать рекомендованную норму и правильно есть арбуз. А именно подавать ягоду вместе с ржаным хлебом, потому что сложные углеводы быстрее насытят организм и защитят от переедания, заключил нутрициолог.