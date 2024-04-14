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14 апреля, 14:09

Любителей арбузов предупредили об отёках и ранних морщинах

Нутрициолог Сазонов: Переедание арбузов грозит отёками и ранними морщинами

Переедание арбуза может привести к отёкам и ранним морщинам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Переедание арбуза может привести к отёкам и ранним морщинам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Традиционно фрукты и ягоды считаются полезными для организма человека, но в то же время они могут спровоцировать раннее старение. Особенно опасны в этом плане арбузы, они очень водянистые, поэтому, если переборщить с их употреблением, можно заработать сильные отёки, рассказал нутрициолог Денис Сазонов.

"Допустимая норма в день для взрослого — 300 граммов плода, это примерно три дольки арбуза. Стоит учесть, что в арбузах содержится много фруктозы, а значит, кроме отёков, на следующее утро можно получить тусклую кожу", — предупредил эксперт по питанию в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его словам, негативного эффекта можно избежать, если соблюдать рекомендованную норму и правильно есть арбуз. А именно подавать ягоду вместе с ржаным хлебом, потому что сложные углеводы быстрее насытят организм и защитят от переедания, заключил нутрициолог.

Россиянам объяснили, что нужно выпить при отравлении арбузом
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Ранее врач озвучил плохие новости для всех, кто отекает после арбуза. Это может свидетельствовать о заболеваниях сердца или почек.

Евгения Мосс
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