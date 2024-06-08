Эндокринолог рассказала, какие арбузы и дыни не стоит покупать

Арбузы и дыни, относящиеся к раннему урожаю, представляют собой большую опасность. Об этом в беседе с порталом Regions.ru рассказала врач-эндокринолог Анна Кузнецова.

Она сообщила, что такие продукты представляют опасность из-за нитратов, которыми их подкармливают, чтобы получить ранний урожай. У таких плодов мякоть часто теряет зернистость и становится гладкой, а ещё у них отсутствует характерный для этой культуры запах. Также подобные продукты можно отличить по тому, что у них в мякоти есть коричневые прожилки, нет должной упругости и дряблая консистенция.

"Если вы обнаружили в приобретённом бахчевом хотя бы один из таких признаков, воздержитесь от употребления его в пищу", — заявила Кузнецова.

Помимо того, медик порекомендовала воздержаться от покупки, если у арбуза и дыни имеются признаки порчи или они битые. Она также объяснила причину этому: в мякоти плодов микробы очень быстро размножаются, что, в свою очередь, после поедания такого продукта может повлечь за собой пищевое отравление или инфекционное заболевание.