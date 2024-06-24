Врач предупредил об опасности ранних арбузов

Сезон арбузов начинается в августе, однако даже в пик достаточно сложно выбрать хороший продукт, ещё сложнее дело обстоит с ранними плодами. Как рассказал врач – эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев, они могут стать причиной различных проблем с пищеварительной системой.