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Регион
24 июня, 15:26

Врач предупредил об опасности ранних арбузов

Врач Калинчев: Ранние арбузы могут стать причиной проблем с ЖКТ

Неосторожный выбор арбуза может стать крупной причиной различных проблем с пищеварительной системой. Обложка © freepik.com / freepik

Неосторожный выбор арбуза может стать крупной причиной различных проблем с пищеварительной системой. Обложка © freepik.com / freepik

Сезон арбузов начинается в августе, однако даже в пик достаточно сложно выбрать хороший продукт, ещё сложнее дело обстоит с ранними плодами. Как рассказал врач – эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев, они могут стать причиной различных проблем с пищеварительной системой.

"Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
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Ранее Life.ru рассказал о том, что арбуз может спровоцировать раннее старение. Если переборщить с употреблением ягоды, есть риск заработать сильные отёки.

Наталья Афонина
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