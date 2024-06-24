Врач предупредил об опасности ранних арбузов
Врач Калинчев: Ранние арбузы могут стать причиной проблем с ЖКТ
Неосторожный выбор арбуза может стать крупной причиной различных проблем с пищеварительной системой. Обложка © freepik.com / freepik
Сезон арбузов начинается в августе, однако даже в пик достаточно сложно выбрать хороший продукт, ещё сложнее дело обстоит с ранними плодами. Как рассказал врач – эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев, они могут стать причиной различных проблем с пищеварительной системой.
"Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
Ранее Life.ru рассказал о том, что арбуз может спровоцировать раннее старение. Если переборщить с употреблением ягоды, есть риск заработать сильные отёки.