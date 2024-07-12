Звук, аромат и вкус: Специалист по арбузам объяснил, как не нарваться на химозную бомбу

Ранние арбузы и дыни нередко выращивают с использованием нитратов, поэтому важно уметь отличать естественную ягоду от химозной. В последних часто можно встретить множество незрелых семян и белых прожилок.

Перед покупкой по арбузу нужно постучать: если звук будет звонким, значит, плод созрел. Кроме того, у натуральной ягоды, росшей в естественных условиях, поверхность гладкая и равномерная, а полоски ровные и отчётливые. У нитратных арбузов очень шершавая кожица, а сам плод имеет весьма странную форму.

Как рассказал интернет-изданию Regions продавец Арсен, ягода с высоким содержанием химии в разрезе будет иметь бледноватый оттенок, а не нежно-красный или розоватый.

"А вот спелый плод и натуральный прячет под своей кожурой чёрные семечки, мякоть у такой ягоды очень ароматная и яркая", — добавил эксперт.

Он также призвал покупателей не стесняться просить надрезать плод, чтобы посмотреть его изнутри и попробовать на вкус, а также понюхать. А выбирать для покупки лучше арбузы среднего объёма, ведь в больших могут присутствовать пестициды, а маленькие зачастую несладкие и безвкусные.