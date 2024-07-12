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12 июля, 04:36

Звук, аромат и вкус: Специалист по арбузам объяснил, как не нарваться на химозную бомбу

Специалист по арбузам: Спелый плод имеет чёрные семечки и яркую мякоть

Ранние арбузы и дыни нередко выращивают с использованием нитратов, поэтому важно уметь отличать естественную ягоду от химозной. В последних часто можно встретить множество незрелых семян и белых прожилок.

Перед покупкой по арбузу нужно постучать: если звук будет звонким, значит, плод созрел. Кроме того, у натуральной ягоды, росшей в естественных условиях, поверхность гладкая и равномерная, а полоски ровные и отчётливые. У нитратных арбузов очень шершавая кожица, а сам плод имеет весьма странную форму.

Как рассказал интернет-изданию Regions продавец Арсен, ягода с высоким содержанием химии в разрезе будет иметь бледноватый оттенок, а не нежно-красный или розоватый.

Плоды с химией: Россиянам перечислили главные опасности ранних арбузов
Плоды с химией: Россиянам перечислили главные опасности ранних арбузов

"А вот спелый плод и натуральный прячет под своей кожурой чёрные семечки, мякоть у такой ягоды очень ароматная и яркая", — добавил эксперт.

Он также призвал покупателей не стесняться просить надрезать плод, чтобы посмотреть его изнутри и попробовать на вкус, а также понюхать. А выбирать для покупки лучше арбузы среднего объёма, ведь в больших могут присутствовать пестициды, а маленькие зачастую несладкие и безвкусные.

Ранее россиянам объяснили, когда дыни могут навредить. В частности, при покупке плодов в несанкционированных точках есть риск столкнуться с дынной мухой.

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Freepik

Артур Лапсаков
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