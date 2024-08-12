"Ростех" представит новейшие военные разработки на форуме "Армия-2024"

"Ростех" представит передовые разработки на международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Кубинке. Одной из них станет новая гусеничная платформа "Каракал", оснащённая современным ракетным комплексом. Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

Эта дистанционно управляемая техника представляет собой гибрид боевой машины и высокотехнологичного оружия. В одной из её модификаций ракетный комплекс предназначен для поражения укреплений, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника.

По словам первого заместителя генерального директора "Ростех" Владимира Артякова, "Каракал" может быть оснащён различными модулями в зависимости от боевой задачи. Эта платформа позволит значительно повысить гибкость и эффективность выполнения огневых задач, минимизируя риск для личного состава.

Кроме того, на форуме будет представлен и другой интересный проект — малоразмерный колёсный робот "Депеша". Он может работать как в радиоканальном, так и в проводном режимах, и предназначен как для транспортировки, так и для применения в качестве беспилотника-камикадзе.