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30 июля, 11:19

"Ростех" на 100% исполняет гособоронзаказ по особо востребованным на СВО образцам

"Ростех" полностью исполняет государственный оборонный заказ по востребованным на фронте образцам, следует из материалов к встрече президента России Владимира Путина и генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова. В целом гособоронзаказ выполняется на 99,5%.

В оснащении ВС РФ принимают участие все крупные структуры "Ростеха": Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), "Вертолёты России", "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Калашников", "Технодинамика" и "Росэлектроника". Причём в 2023 году поставки боеприпасов выросли в 25 раз. Также увеличилось производство всех средств поражения. К примеру, выпуск снарядов для ствольной артиллерии подскочил в шесть раз.

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Ранее "Ростех" показал бронеодеяло, разработанное НИИ стали. Оно может защитить российскую технику от ударов FPV-дронов. Кроме того, пригодится разработка и личному составу, в том числе раненым.

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Telegram / Ростех

Матвей Константинов
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