"Ростех" на 100% исполняет гособоронзаказ по особо востребованным на СВО образцам

"Ростех" полностью исполняет государственный оборонный заказ по востребованным на фронте образцам, следует из материалов к встрече президента России Владимира Путина и генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова. В целом гособоронзаказ выполняется на 99,5%.

В оснащении ВС РФ принимают участие все крупные структуры "Ростеха": Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), "Вертолёты России", "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Калашников", "Технодинамика" и "Росэлектроника". Причём в 2023 году поставки боеприпасов выросли в 25 раз. Также увеличилось производство всех средств поражения. К примеру, выпуск снарядов для ствольной артиллерии подскочил в шесть раз.