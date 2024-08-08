Не по зубам FPV-дронам и ракетам: "Ростех" отправил в зону СВО новые супер-танки
"Ростех" передал ВС РФ партию танков Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Танки Т-80БВМ. Обложка © Telegram / Ростех
Ростех передал ВС РФ партию модернизированных танков Т-80БВМ, рассказали в пресс-службе корпорации. Там отметили, что такая техника в бою не подведёт: танки защищают сетки, которые не под силу пробить кумулятивным гранатам, управляемым ракетам и FPV-дронам.
"Ростех" отправил на СВО новые танки. Видео © Telegram / Ростех
"Ранее на Т-80БВМ стали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни, более известный как "мангал". Также у этих танков появилась неразрывная защита направляющих колёс. А благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину", — рассказали в компании.
Как рассказали в пресс-службе концерна, такой танк превосходит западные аналоги по скорости, манёвренности и защищённости.
А ранее "Ростех" показал бронеодеяло, которое будут использовать наши бойцы в зоне Специальной военной операции. Оно может защитить российскую технику от ударов FPV-дронов. Кроме того, пригодится разработка и личному составу, в том числе раненым.