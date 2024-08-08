Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 11:26

Не по зубам FPV-дронам и ракетам: "Ростех" отправил в зону СВО новые супер-танки

"Ростех" передал ВС РФ партию танков Т-80БВМ с новой антидроновой защитой

Танки Т-80БВМ. Обложка © Telegram / Ростех

Танки Т-80БВМ. Обложка © Telegram / Ростех

Ростех передал ВС РФ партию модернизированных танков Т-80БВМ, рассказали в пресс-службе корпорации. Там отметили, что такая техника в бою не подведёт: танки защищают сетки, которые не под силу пробить кумулятивным гранатам, управляемым ракетам и FPV-дронам.

"Ростех" отправил на СВО новые танки. Видео © Telegram / Ростех 

"Ранее на Т-80БВМ стали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни, более известный как "мангал". Также у этих танков появилась неразрывная защита направляющих колёс. А благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину", — рассказали в компании.

Танки Т-80БВМ. Фото © Telegram / Ростех

Танки Т-80БВМ. Фото © Telegram / Ростех

Как рассказали в пресс-службе концерна, такой танк превосходит западные аналоги по скорости, манёвренности и защищённости.

Танки Т-80БВМ. Фото © Telegram / Ростех

Танки Т-80БВМ. Фото © Telegram / Ростех

А ранее "Ростех" показал бронеодеяло, которое будут использовать наши бойцы в зоне Специальной военной операции. Оно может защитить российскую технику от ударов FPV-дронов. Кроме того, пригодится разработка и личному составу, в том числе раненым.

"Ростех" на 100% исполняет гособоронзаказ по особо востребованным на СВО образцам
"Ростех" на 100% исполняет гособоронзаказ по особо востребованным на СВО образцам
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Ростех
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров