Не по зубам FPV-дронам и ракетам: "Ростех" отправил в зону СВО новые супер-танки

Ростех передал ВС РФ партию модернизированных танков Т-80БВМ, рассказали в пресс-службе корпорации. Там отметили, что такая техника в бою не подведёт: танки защищают сетки, которые не под силу пробить кумулятивным гранатам, управляемым ракетам и FPV-дронам.

"Ростех" отправил на СВО новые танки. Видео © Telegram / Ростех

"Ранее на Т-80БВМ стали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни, более известный как "мангал". Также у этих танков появилась неразрывная защита направляющих колёс. А благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину", — рассказали в компании.

Танки Т-80БВМ. Фото © Telegram / Ростех

Как рассказали в пресс-службе концерна, такой танк превосходит западные аналоги по скорости, манёвренности и защищённости.

Танки Т-80БВМ. Фото © Telegram / Ростех