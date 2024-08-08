Как лечили в СССР: 7 диких лайфхаков, которые вы не захотите опробовать на себе Пожилые люди любят вспоминать, как во времена Советского Союза всё было лучше — даже медицина. Мол, сегодня при первом чихе все закидываются таблетками, а раньше дышали над картошкой без химии и выздоравливали. Но почему забыли про эту дикость, которая тоже была? 8 августа, 15:30 Безжалостные и опасные народные методы лечения в СССР. Обложка © ТАСС / Валерий Христофоров

Некоторые привычки наших мам и бабушек времён СССР сегодня считаются не только странными, но и позорными. А тогда людям было нормально. Давайте вспомним самые дикие, болезненные и опасные методы народной медицины Совка, которые вызывают дрожь по телу у тех, кто это когда-то пережил, и недоумение у современных россиян. Вот семь самых необычных советов из народной медицины того времени.

Чесночная клизма от глистов

Зачем в Советском Союзе делали клизму с чесноком? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oder01

Начнём вспоминать чудо-лайфхаки времён СССР с самого дикого способа борьбы с паразитами. Многие в детстве сталкивались с проблемой глистов, особенно после возвращения из детских летних лагерей или походов. И тогда малышей лечили с помощью народного средства — клизмы, приготовленной из измельчённого чеснока, воды и молока. Одно только описание этого метода вызывает мурашки и нервную улыбку.

Сок редьки с сахаром от кашля

Довольно мерзкая и совершенно невкусная, даже гадкая на вкус микстура получалась из сока чёрной редьки, который мешали с мёдом и заставляли простудившихся пить при простуде и кашле. Во времена СССР верили, что такое чудо народной медицины способно излечить.

Промывание желудка марганцовкой

При отравлении в СССР пили марганцовку, но это было очень опасно. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

В каждой аптечке советского человека можно было найти пузырёк с кристаллами марганца. Для очищения желудка от токсинов в случае отравления или профилактики готовили бледно-розовый раствор марганцовки и выпивали его залпом из большой чашки. Добавляли сверху ещё пару кружек воды и потом вызывали рвоту. В СССР считалось, что марганцовка очистит организм от гадости и продезинфицирует его. Но мало кто задумывался, что такой способ — довольно агрессивный, как и сам раствор марганцовки. Народное средство уничтожало не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору кишечника. Кроме того, нерастворённые кристаллы, осевшие на дне, могли вызвать серьёзные ожоги слизистой оболочки.

Спичечная сера от герпеса

Даже во времена СССР люди сталкивались с высыпаниями герпеса на губах. И лечить язвочки пытались с помощью всё тех же подручных средств. На этот раз в ход шли серные головки от спичек. Стоит ли говорить, что такой способ мало кому помогал и больше травмировал кожу?

Печёный лук как средство от гнойников

Печёный лук от прыщей и гнойников: издевательство или народный лайфхак. Фото © ТАСС / Сергей Жуков

В Советском Союзе существовало поверье, что гнойники можно лечить печёным луком. Люди пытались справиться с болезнью народными методами, поэтому использовали следующий рецепт: резали репчатый лук пополам, запекали и прикладывали к гнойнику. Однако процесс был довольно неприятным, особенно когда лук начинал вонять в духовке, заполняя этим амбре всю квартиру. Конечно, в борьбе с фурункулами такой метод не приносил никакой пользы.

Тройной одеколон как лучший дезинфектор

Что только не делали со знаменитым тройным одеколоном: пили, использовали как средство от комаров, прижигали прыщики и даже додумались применять вместо дезинфектора. Кому-то станет смешно от такого народного советского лайфхака, но действительно много бывших граждан СССР вспоминают, что родственники советовали полить им ранку или ополоснуть интимное место. Кроме боли, страданий и терпкого запаха применение одеколона ни к чему больше не приводило.

Кусочек свиного сала при флюсе

Как в СССР лечили зубы без похода к стоматологу? Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

Все в СССР боялись стоматологов, поэтому старались отсрочить поход к ним или избежать его вовсе. Для этого придумали даже странный способ борьбы с флюсом — свиное сало. Считалось, что гной выходит из воспалённой десны на сало, что временно облегчало инфекцию. Но, конечно, на деле шматок сала никак не спасал больных от возвращающегося гноя, а откладывание похода к врачу только усугубляло состояние человека.

Авторы Елизавета Терешкова