МВД Украины подтвердило планы эвакуировать ещё 25 тысяч жителей Сумской области
Украина готова эвакуировать ещё 25 тысяч человек из приграничных районов Сумской области. Об этом заявил министр внутренних дел Незалежной Игорь Клименко.
"Эвакуирована 21 тысяча граждан, которые проживают в приграничной зоне Сумской области. Мы готовы к эвакуации ещё 25 тысяч лиц", — указал министр в эфире всеукраинского телемарафона.
Клименко дополнил, что Украина может объявить принудительную эвакуация указанного региона. По его словам, Киев рассматривает любые сценарии и будет готов к любым действиям. Министр внутренних дел отметил, что власти часто сталкиваются с отказом местных жителей от эвакуации.
Напомним, ранее в МВД Украины уже сообщали о планах вывезти жителей из Сумской области. Власти страны отмечали, что эвакуации подлежат 183 населённых пункта этой области.
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