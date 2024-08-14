На Украине хотят эвакуировать жителей граничащей с Россией области
Министр Клименко: Эвакуации подлежат 183 населённых пункта Сумской области
Власти Украины планируют эвакуировать жителей 183 населённых пунктов Сумской области, которые граничат с Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел Незалежной Игорь Клименко.
"Первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населённых пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи детей", — написал он в телеграм-канале.
Клименко дополнил, что сейчас военные передают МВД Украины информацию о потребностях людей в питьевой воде, еде, лекарствах и средствах гигиены. Это позволит оперативно организовать гуманитарную помощь. По словам министра, все гуманитарные инициативы проходят с соблюдением норм международного права.
А ранее Life.ru писал, что киевский режим намерен принудительно вывезти свыше 500 детей из подконтрольной ему части Донецкой Народной Республики (ДНР). Несовершеннолетних планируют эвакуировать на бронированных автомобилях.
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