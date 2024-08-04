Киевский режим насильно вывезет сотни детей из ДНР
Власти Украины принудительно вывезут 744 ребёнка из подконтрольной части ДНР
Киевский режим планирует вывезти несколько сотен детей из более чем десяти населённых пунктов в подконтрольной ему части Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 4 августа, объявил глава назначенной украинскими властями местной военной администрации Вадим Филашкин.
"Всего из четырёх общин должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 детей с их семьями. Дал поручение привлечь к процессу эвакуации детей исключительно бронированные автомобили", — указал он в телеграм-канале.
Филашкин уточнил, что речь идёт о семьях, проживающих в Новогродовке и около города, а также в Полтавке в Ильиновской общине и Островском под Кураховом.
Напомним, киевский режим организовывает эвакуацию населения на подконтрольных ему территориях под предлогом обеспечения безопасности. В конце июня стало известно, что власти Украины начали вывозить жителей Торецка, который расположен на подконтрольной Вооружённым силам Украины части ДНР. Кроме того, эвакуация проводится из нескольких населённых пунктов Харьковской области и из граничащих с Россией районов Сумской области.
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