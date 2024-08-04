Киевский режим насильно вывезет сотни детей из ДНР

Киевский режим планирует вывезти несколько сотен детей из более чем десяти населённых пунктов в подконтрольной ему части Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 4 августа, объявил глава назначенной украинскими властями местной военной администрации Вадим Филашкин.

"Всего из четырёх общин должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 детей с их семьями. Дал поручение привлечь к процессу эвакуации детей исключительно бронированные автомобили", — указал он в телеграм-канале.

Филашкин уточнил, что речь идёт о семьях, проживающих в Новогродовке и около города, а также в Полтавке в Ильиновской общине и Островском под Кураховом.