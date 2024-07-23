Украинские военные расстреляли из автоматов жителя Горловки во время эвакуации

Житель Горловки получил ранение во время эвакуации из Дзержинского района ДНР. В него из автоматов выстрелили украинские военные, сообщает мэр Иван Приходько.

"Во время эвакуации их Дзержинского района городского округа Горловка, временно оккупированного вооруженными формированиями Украины, мирный житель получил ранения. Украинские каратели открыли по мужчине огонь из автоматов", — написал глава города у себя в Telegram.

По словам Приходько, пострадавшего уже доставили в медицинское учреждение Горловки. На данный момент медики продолжают оказывать помощь мужчине.