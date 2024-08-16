В ГД призвали наградить лётчиков, которые увели Ту-22М3 от падения на жилые дома
Бомбардировщик Ту-22М3. Обложка © ТАСС/Минобороны РФ/AP
Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, рухнувшего в Иркутской области, совершил героический поступок, не допустив падения самолёта на жилые дома. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, призвав наградить пилотов.
"Рискуя своими жизнями, они увели "Ту" в сторону и тем самым спасли десятки и сотни людей. Такие поступки не должны оставаться незамеченными. Думаю, что все члены экипажа должны быть представлены к государственным наградам. В сложной экстренной ситуации они стали примером мужества и ответственного отношения к своему долгу", — подчеркнул парламентарий.
Напомним, что 15 августа российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился неподалёку от села Михайловка в Иркутской области. Снятые очевидцами кадры свидетельствуют о том, что самолёт загорелся ещё в полёте. Экипаж смог увести падающее судно от жилых домов, капитан катапультировался в последнюю очередь. Сегодня утром стало известно, что один из пилотов скончался от полученных травм.