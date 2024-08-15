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15 августа, 14:56

Самолёт потерпел крушение в Иркутской области

Самолёт потерпел крушение в Иркутской области. Предварительно, он упал у села Михайловка Черемховского района, пишет SHOT.

Видео падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Видео © VK.com/Инцидент | Иркутск/ Татьяна Волынкина

Судя по кадрам, самолёт загорелся ещё в небе.

Два самолёта ВВС Франции потерпели крушение на северо-востоке страны
Два самолёта ВВС Франции потерпели крушение на северо-востоке страны

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Приморском крае пропал легкомоторный самолёт Bristell RGRA-5500G. На борту находилась супружеская пара из Омска, воздушное судно принадлежало им. К сожалению, они оба погибли.

Обложка ©

VK.com/Инцидент | Иркутск/ Татьяна Волынкина

Юрий Лысенко
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