Самолёт потерпел крушение в Иркутской области
Самолёт потерпел крушение в Иркутской области. Предварительно, он упал у села Михайловка Черемховского района, пишет SHOT.
Видео падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Видео © VK.com/Инцидент | Иркутск/ Татьяна Волынкина
Судя по кадрам, самолёт загорелся ещё в небе.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Приморском крае пропал легкомоторный самолёт Bristell RGRA-5500G. На борту находилась супружеская пара из Омска, воздушное судно принадлежало им. К сожалению, они оба погибли.