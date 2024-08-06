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6 августа, 10:23

Супруги-путешественники находились на борту самолёта, пропавшего с радаров в Приморье

Пропавшим в районе Лысой горы самолётом Bristell могла управлять женщина

Пара путешественников-авиатором из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова. Обложка © Соцсети

Пара путешественников-авиатором из Омска Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова. Обложка © Соцсети

На борту легкомоторного Bristell RGRA-5500G, который пропал с радаров в районе горы Лысая в Приморском крае, находились супруги из Омска. По данным SHOT, Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте. Сначала они из Иркутска прилетели на Камчатку, оттуда на новую взлётно-посадочную площадку "Пушистый" на Сахалине, а дальше — на площадку Новороссия в Приморье.

Во время последнего рейса самолёт Bristell RGRA-5500G пропал с экранов радаров. Сейчас ведутся поиски борта и туристов.

Как нам стало известно, несколько месяцев назад Калагурова прошла курсы пилота и получила разрешение управлять малыми самолётами. К предположительному месту крушения пока не могут добраться из-за сильного тумана

В Приморье с радаров пропал частный самолёт
В Приморье с радаров пропал частный самолёт

А 19 июля в Якутии пропал вертолёт Robinson R44 II, при этом он успел подать аварийный сигнал. На борту находилось четыре человека, включая пилота. Борт искали несколько дней и обнаружили 22 июля. Пилот и три пассажира погибли.

Алексей Берковиц
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