Супруги-путешественники находились на борту самолёта, пропавшего с радаров в Приморье

На борту легкомоторного Bristell RGRA-5500G, который пропал с радаров в районе горы Лысая в Приморском крае, находились супруги из Омска. По данным SHOT, Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте. Сначала они из Иркутска прилетели на Камчатку, оттуда на новую взлётно-посадочную площадку "Пушистый" на Сахалине, а дальше — на площадку Новороссия в Приморье.

Во время последнего рейса самолёт Bristell RGRA-5500G пропал с экранов радаров. Сейчас ведутся поиски борта и туристов.

Как нам стало известно, несколько месяцев назад Калагурова прошла курсы пилота и получила разрешение управлять малыми самолётами. К предположительному месту крушения пока не могут добраться из-за сильного тумана