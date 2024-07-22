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22 июля, 06:09

В Якутии нашли обломки пропавшего вертолёта Robinson, пилот и пассажиры погибли

В Якутии найдены обломки пропавшего 19 июля вертолёта Robinson. Пилот и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Спасатели обнаружили воздушное судно, но оно полностью разрушено. На данный момент все поисково-спасательные работы завершены.

На поиски пропавшего в Якутии вертолёта не могут выдвинуться уже третий день
На поиски пропавшего в Якутии вертолёта не могут выдвинуться уже третий день

"Найдены тела пилота и трёх пассажиров", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля в Якутии пропал вертолёт Robinson R44 II, при этом он успел подать аварийный сигнал. На борту находилось четыре человека, включая пилота. Три дня Ми-8, принадлежащий компании "Полярные авиалинии", не мог вылететь на поиски вертолёта из-за непогоды.

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Wikipedia

Наталья Афонина
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