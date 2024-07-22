В Якутии нашли обломки пропавшего вертолёта Robinson, пилот и пассажиры погибли
В Якутии найдены обломки пропавшего 19 июля вертолёта Robinson. Пилот и три пассажира погибли, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Спасатели обнаружили воздушное судно, но оно полностью разрушено. На данный момент все поисково-спасательные работы завершены.
"Найдены тела пилота и трёх пассажиров", — говорится в сообщении.
Напомним, 19 июля в Якутии пропал вертолёт Robinson R44 II, при этом он успел подать аварийный сигнал. На борту находилось четыре человека, включая пилота. Три дня Ми-8, принадлежащий компании "Полярные авиалинии", не мог вылететь на поиски вертолёта из-за непогоды.