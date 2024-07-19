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19 июля, 04:11

В Якутии пропал вертолёт Robinson с тремя пассажирами на борту

Прокуратура: В Якутии пропал вертолёт с пассажирами, запущена поисковая операция

В Якутии произошёл инцидент с вертолётом Robinson R44 II, на борту которого находились три человека. По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на судне активизировался аварийный радиомаяк, после чего были инициированы масштабные поисково-спасательные мероприятия.

В прокуратуре сообщили, что всё произошло 19 июля 2024 года примерно в 00:40 по местному времени (18 июля, 18:40 по московскому времени). Вертолёт находился в районе, где авиационным космическим центром поиска и спасения была зафиксирована активация радиомаяка. На борту воздушного судна находились пилот и три пассажира, чьи местонахождения в настоящее время неизвестны.

Для оперативного реагирования на происшествие подготовлены воздушные суда региональной авиакомпании "Полярные авиалинии". Работы по поиску и спасению продолжаются.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Katsiarynamay

Кирилл Сосновских
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