В Югре у пассажирского самолёта Ан-24 разорвалось колесо шасси
Колесо шасси разорвалось у пассажирского самолёта Ан-24 после посадки в Берёзове в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
"12 июля после посадки Ан-24 на взлётную полосу посадочной площадки Берёзово у воздушного судна произошёл разрыв пневматики правого колёса шасси", — говорится в сообщении.
В момент инцидента на борту находилось 38 человек. К счастью, никто не пострадал. Воздушное судно совершало рейс из тюменского Рощино в Берёзово. Идёт проверка, к выяснению обстоятельств случившегося подключилось Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее Life.ru сообщал о крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. В момент ЧП на борту находился экипаж из трёх человек, все погибли. По одной из версий, причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателя. Кроме того, не исключено, что воздушное судно могло потерпеть крушение из-за попадания птиц в двигатели. Сейчас тела погибших и чёрные ящики отправили на экспертизу.
Wikipedia / Terminator216