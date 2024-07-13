В Югре у пассажирского самолёта Ан-24 разорвалось колесо шасси

Колесо шасси разорвалось у пассажирского самолёта Ан-24 после посадки в Берёзове в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

"12 июля после посадки Ан-24 на взлётную полосу посадочной площадки Берёзово у воздушного судна произошёл разрыв пневматики правого колёса шасси", — говорится в сообщении.