Названа возможная причина крушения Sukhoi Superjet в Подмосковье
Отказ двигателя мог стать причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. По данным SHOT, с 25 мая борт находился на техобслуживании.
Как пишет телеграм-канал, командир разбившегося суперджета 53-летний Евгений Булавко вместе с вторым пилотом Максимом Лукмановым увели самолёт подальше от населённых пунктов в лесной массив.
Командир разбившегося в Подмосковье суперджета 53-летний Евгений Булавко и второй пилот Максим Лукманов. Фото © SHOT
Напомним, что в Подмосковье 12 июля упал Sukhoi Superjet 100NEW-95. Борт вылетал с авиазавода в Луховицах и рухнул в районе деревни Апраксино в 20-ти километрах от точки взлёта. В результате погибли трое членов экипажа. Пассажиров на борту не было. Суперджет принадлежал "Газпромавиа". Он был в эксплуатации с марта 2015 года, первый полёт борта состоялся 16 декабря 2014 года. Расследованием катастрофы займётся МАК с участием специалистов Росавиации.
SHOT