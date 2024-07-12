Названа ещё одна возможная причина крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Попадание птиц в двигатели могло стать одной из причин падения самолёта Sukhoi Superjet в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

"Одной из причин падения самолёта рассматривается попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации", — сказал собеседник агентства.

В качестве примера эксперт привёл невероятную аварийную посадку Airbus на Гудзон, которая произошла 15 января 2009 года в США. Тогда на высоте более 900 метров (примерно на такой же высоте произошло ЧП на Superjet) в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы. Пилоты смогли благополучно посадить самолёт на реку. Все пассажиры и члены экипажа выжили. При этом ещё один источник агентства считает, что в Superjet произошёл критический отказ систем. По его мнению, это может быть связано с электроникой.