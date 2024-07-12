Слишком иностранный: Почему рухнувший в Подмосковье Superjet могли погубить французские двигатели Под Коломной разбился гражданский Superjet, весь экипаж — три человека — погиб. Они сознательно увели самолёт в лес, подальше от посёлков. По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ иностранных двигателей. 12 июля, 16:08 Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпромавиа". Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Что известно про авиакатастрофу

12 июля 2024 года в 14:59 по московскому времени потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. Об этом в МЧС по телефону сообщили сразу пять свидетелей. Лайнер вылетел с аэродрома в 14:52 и рухнул на землю через семь минут после взлёта. В последний раз экипаж выходил на связь в 14:58. Сначала он набрал высоту в 1600 метров, а затем начал снижаться, на запросы диспетчера пилоты уже не отвечали: они уводили самолёт от домов, минутой позже он пропал с радаров.

Самолёт рухнул в лесной массив в районе Коломны у деревни Апраксино. Как рассказывают местные жители, Sukhoi Superjet 100 некоторое время кружил в небе, словно вырабатывал топливо, а затем начал терять высоту, и пилоты увели терпящий бедствие лайнер от жилых домов к лесу. Самолёт исчез за деревьями, раздался взрыв, и в небо поднялся густой столб дыма. К месту катастрофы сразу же вылетели спасатели и выехали пожарные и машины скорой помощи.

Бортовой номер потерпевшего катастрофу лайнера Sukhoi Superjet 100NEW-95 — Г3П9608, борт принадлежал компании "Газпромавиа". Самолёт вылетел с аэродрома в Луховицах, где находится авиазавод имени Воронина. С 25 мая лайнер был на техобслуживании, а сегодня должен был проследовать в аэропорт Внуково.

На кадрах к месту падения суперджета а/к "Газпромавиа" следует около 10 авто скорой помощи и пожарных машин. Видео © Telegram / SHOT

Предварительно СМИ сообщали, что крушение потерпел другой самолёт — Sukhoi Superjet 100, взлетевший с аэродрома Жуковский, но это оказалось ошибкой.

Упавший Superjet был произведён в Комсомольске-на Амуре на авиазаводе имени Гагарина. Свой первый полёт совершил 16 декабря 2014 года и находился в эксплуатации с марта 2015 года у одной компании — "Газпромавиа".

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Расследование будет вести Межгосударственный авиационный комитет с участием Росавиации. Предварительной версией стал отказ двигателей.

Все три члена экипажа погибли. По данным телеграм-канала SHOT, это 53-летний капитан судна Евгений Булавко, 44-летний второй пилот Максим Лукманов и бортпроводник Владислав Харламов. Журналисты уже выяснили, что командир Булавко — житель Мытищ, женат, в своё время окончил Университет гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Начинал карьеру в "Газпромавиа", затем уволился, работал в компании АК Nordstar, а позже вернулся обратно.

Капитан воздушного судна 53-летний Евгений Булавко (слева) и 44-летний второй пилот Максим Лукманов. Фото © Telegram / SHOT

Что известно про Superjet 100

Свой первый полёт Superjet 100 совершил 19 мая 2008 года. SSJ 100 — ближнемагистральный пассажирский самолёт, то есть тот, который летает на расстояние не больше трёх тысяч километров. Его разработали "Гражданские самолёты Сухого" при участии Alenia Aeronautica и с консультациями Boeing. Ранее примерно 22% узлов самолёта производилось в США. Предназначен для перевозки до ста пассажиров.

Главной проблемой Superjet 100 является высокая доля импортных узлов и деталей, в том числе и двигатель. На самолёте стоят SaM146, которые выпускали на предприятии "ОДК-Сатурн" на условиях равноправного партнёрства с французской компанией Safran Aircraft Engines. SaM146 — интегрированная силовая установка, включающая в себя турбовентиляторный двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством.

После отказа зарубежных партнёров от сотрудничества остро встал вопрос обеспечения лётной годности этих силовых установок. Ранее основным деталям этого мотора были продлены ресурсы, а корпорация "Ростех" запустила работу по импортозамещению необходимых комплектующих, в частности свечей зажигания, от которых напрямую зависела транспортная безопасность страны. 23 ноября 2023 года Росавиация выдала дополнительный сертификат типа на авиационный двигатель SaM146 со свечами зажигания отечественного производства. Заявку на получение документа подало рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн". Выпуск свечей зажигания освоило Уфимское агрегатное производственное объединение.

Ранее заслуженный пилот России и член Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник говорил, что Superjet невыгодны компаниям из-за того, что для них не проводят послепродажное обслуживание. "Это самолёт отвёрточной сборки, на 60% состоит из деталей иностранного производства. Запчастями его не обеспечивают, обслуживание не проводят, как это делают, например, Boeing и Airbus", — заявил Сытник.

Сейчас на Superjet устанавливаются отечественные двигатели ПД-8. По странному стечению обстоятельств именно сегодня проходили испытания точно такого же самолёта с российскими двигателями. Он пролетел рядом с Superjet "Газпромавиа" и благополучно приземлился. Именно из-за этого возникла первоначальная путаница.

Авторы Александр Лаврентьев