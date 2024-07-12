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12 июля, 13:29

Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Телеграм-канал SHOT публикует список погибших членов экипажа самолёта Sukhoi Superjet 100, разбившегося в Подмосковье.

1. Евгений Булавко, капитан.

2. Максим Лукманов, второй пилот.

3. Владислав Харламов, бортпроводник.

Напомним, Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился в Подмосковье. Борт вылетал из Луховиц, где находится авиационный завод им. П.А. Воронина во Внуково. Место падения — в районе деревни Апраксино в 20-ти километрах от точки взлёта. В результате погибли трое членов экипажа, которые были на борту. Очевидцы рассказывают, что пилот увёл самолёт в лесной массив.

Крушение Sukhoi Superjet в Подмосковье: Что известно
Крушение Sukhoi Superjet в Подмосковье: Что известно

По уточнённой информации, рухнувший суперджет принадлежал "Газпромавиа". Он был в эксплуатации с марта 2015 года, первый полёт борта состоялся 16 декабря 2014 года. Был изготовлен на авиационном заводе Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

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SHOT

Александра Вишнякова
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