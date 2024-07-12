Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Телеграм-канал SHOT публикует список погибших членов экипажа самолёта Sukhoi Superjet 100, разбившегося в Подмосковье.
1. Евгений Булавко, капитан.
2. Максим Лукманов, второй пилот.
3. Владислав Харламов, бортпроводник.
Напомним, Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился в Подмосковье. Борт вылетал из Луховиц, где находится авиационный завод им. П.А. Воронина во Внуково. Место падения — в районе деревни Апраксино в 20-ти километрах от точки взлёта. В результате погибли трое членов экипажа, которые были на борту. Очевидцы рассказывают, что пилот увёл самолёт в лесной массив.
По уточнённой информации, рухнувший суперджет принадлежал "Газпромавиа". Он был в эксплуатации с марта 2015 года, первый полёт борта состоялся 16 декабря 2014 года. Был изготовлен на авиационном заводе Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.