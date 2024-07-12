Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Напомним, Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился в Подмосковье. Борт вылетал из Луховиц, где находится авиационный завод им. П.А. Воронина во Внуково. Место падения — в районе деревни Апраксино в 20-ти километрах от точки взлёта. В результате погибли трое членов экипажа, которые были на борту. Очевидцы рассказывают, что пилот увёл самолёт в лесной массив.