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12 июля, 15:19

Появились первые фото и видео с места крушения Sukhoi Superjert 100 в Подмосковье

Глава Коломны Гречищев показал фото с места падения Sukhoi Superjert 100

Место падения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Обложка © Глава Коломны Александр Гречищев

Место падения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Обложка © Глава Коломны Александр Гречищев

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев опубликовал фото с места падения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. На них — работа спасателей и некоторые обломки лайнера. Чиновник подчеркнул, что угрозы населению нет.

Место падения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Видео © Глава Коломны Александр Гречищев

Место падения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Фото © Глава Коломны Александр Гречищев

Место падения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Фото © Глава Коломны Александр Гречищев

Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Напомним, 12 июля в Московской области разбился Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел с авиазавода в Луховицах и рухнул в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. На борту находились три члена экипажа, они погибли. Известно, что самолёт принадлежал "Газпромавиа", его первый полёт состоялся 16 декабря 2014 года. Расследованием трагедии займутся МАК и специалисты Росавиации. По данным Life.ru, причиной ЧП мог стать отказ двигателя.

Матвей Константинов
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