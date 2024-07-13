Появились фото чёрных ящиков с упавшего в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100

Чёрные ящики с упавшего самолёта Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне доставили в Международный авиационный комитет (МАК). Там отметили, что, несмотря на сильное повреждение регистраторов, всю полётную информацию удалось скопировать и подготовить для расшифровки с последующим анализом.

"Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. На базе лабораторного комплекса МАК специалисты провели необходимые предварительные процедуры по подготовке регистраторов с целью исключения риска утраты информации", — говорится в сообщении МАК.

Чёрные ящики с упавшего Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Фото © Сайт Межгосударственного авиационного комитета