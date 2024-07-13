Появились фото чёрных ящиков с упавшего в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100
МАК опубликовал фото чёрных ящиков с упавшего Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Чёрные ящики с упавшего Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Обложка © Сайт Межгосударственного авиационного комитета
Чёрные ящики с упавшего самолёта Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне доставили в Международный авиационный комитет (МАК). Там отметили, что, несмотря на сильное повреждение регистраторов, всю полётную информацию удалось скопировать и подготовить для расшифровки с последующим анализом.
"Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. На базе лабораторного комплекса МАК специалисты провели необходимые предварительные процедуры по подготовке регистраторов с целью исключения риска утраты информации", — говорится в сообщении МАК.
Чёрные ящики с упавшего Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Фото © Сайт Межгосударственного авиационного комитета
Тем временем СК России сформировал оперативную группу после падения самолёта. В неё вошли наиболее опытные следователи и криминалисты.
Напомним, днём 12 июля Sukhoi Superjet 100, принадлежащий "Газпромавиа", потерпел крушение в Подмосковье. Он летел с завода в Луховицах в аэропорт Внуково и упал в Коломенском районе. На борту самолёта находился экипаж из трёх человек, все они погибли. По одной из версий, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Кроме того, не исключено, что борт мог упасть из-за попадания птиц в двигатели. В настоящий момент тела погибших нашли. В ближайшее время начнётся расшифровка бортовых самописцев.