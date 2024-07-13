СК опубликовал видео с места крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Следователи и криминалисты продолжают работать на месте крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба СК РФ.
Место крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Видео © Telegram / Следком
Напомним, накануне днём Sukhoi Superjet 100, принадлежащий "Газпромавиа", потерпел крушение в Подмосковье. Он летел с завода в Луховицах в аэропорт Внуково и упал в Коломенском районе. На борту самолёта находился экипаж из трёх человек, все они погибли. По одной из версий, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Кроме того, не исключено, что борт мог упасть из-за попадания птиц в двигатели. В настоящий момент тела погибших нашли. В ближайшее время начнётся расшифровка бортовых самописцев.
Telegram / Следком