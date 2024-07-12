"Взрыв как огненный гриб!": Очевидцы рассказали о первых минутах крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Помимо этого, она сообщила, что сразу же после случившегося позвонила в экстренные службы. По её словам, через несколько минут от места крушения в небо поднимался дым.

Рухнувший Sukhoi Superjet 100 вылетел с авиазавода в Луховицах и упал в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. В этот момент на борту были три члена экипажа, никто не выжил. Известно, что самолёт принадлежал "Газпромавиа" и первый раз взмыл в небо 16 декабря 2014 года. Расследованием трагедии займутся МАК и специалисты Росавиации. По одной из версий, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Также есть не исключено, что самолёт мог упасть из-за попадания птиц в двигатели. Уже удалось найти чёрные ящики.