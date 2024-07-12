Росавиация подтвердила обнаружение чёрных ящиков упавшего в Подмосковье самолёта

Глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил информацию СМИ об обнаружении чёрных ящиков на месте крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Московской области. При этом о состоянии бортовых самописцев он ничего не рассказал.

Напомним, 12 июля в Московской области разбился Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел с авиазавода в Луховицах и рухнул в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. На борту находились три члена экипажа, они погибли. Известно, что самолёт принадлежал "Газпромавиа", его первый полёт состоялся 16 декабря 2014 года. Расследованием трагедии займутся МАК и специалисты Росавиации. По данным же Life.ru, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Также есть версия, что самолёт мог упасть из-за попадания птиц в двигатели.