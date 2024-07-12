СМИ сообщили, что найдены чёрные ящики упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet 100

На месте крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Московской области найдены оба чёрных ящика. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что оба чёрных ящика направят в один из подмосковных НИИ для расшифровки. При этом ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что поиски ящиков ещё продолжаются. Согласно сведениям агентства, работы на месте крушения будут идти всю ночь.