СМИ сообщили, что найдены чёрные ящики упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet 100
РИА "Новости": В Подмосковье обнаружили два чёрных ящика упавшего SSJ 100
Место крушения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Обложка © Telegram / Глава Коломны Александр Гречищев
На месте крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Московской области найдены оба чёрных ящика. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Найдены оба чёрных ящика — прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", — сказал источник агентства.
Уточняется, что оба чёрных ящика направят в один из подмосковных НИИ для расшифровки. При этом ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что поиски ящиков ещё продолжаются. Согласно сведениям агентства, работы на месте крушения будут идти всю ночь.
Как сообщал Life.ru, 12 июля в районе подмосковной деревни Апраксино Коломенского района потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел с авиазавода в Луховицах и успел пролететь 20 километров. На борту находились три члена экипажа, все погибли. Борт принадлежал "Газпромавиа", он впервые поднялся в небо 16 декабря 2014 года. Начато расследование. По данным Life.ru, причиной трагедии мог стать отказ двигателя. Местные власти публиковали первые фото с места аварии.