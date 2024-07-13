Найдены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100
ТАСС: На месте крушения SSJ 100 в Московской области нашли тела членов экипажа
Место падения самолёта Superjet 100 в Московской области. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
Тела всех членов экипажа самолёта Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, найдены. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
"Тела членов экипажа на месте падения самолёта в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза", — рассказал источник ТАСС.
Кроме того, уточняется, что следственные действия на месте крушения завершатся в субботу, 13 июля. Как рассказали агенству в Межгосударственном авиационном комитете, чёрные ящики самолёта накануне вечером были доставлены в МАК, их начнут расшифровывать в понедельник.
Напомним, накануне днём Sukhoi Superjet 100, принадлежащий "Газпромавиа", потерпел крушение в Подмосковье. Он летел с авиазавода в Луховицах в аэропорт Внуково и упал в Коломенском районе — в 20 километрах от места взлёта. На борту самолёта находился экипаж из трёх человек, все они погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Однако достоверную причину случившегося удастся понять только после расшифровки найденных чёрных ящиков. Как сообщают очевидцы, видевшие момент падения самолёта, взрыв был похож на "огненный гриб".