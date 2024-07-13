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13 июля, 10:14

Найдены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100

ТАСС: На месте крушения SSJ 100 в Московской области нашли тела членов экипажа

Место падения самолёта Superjet 100 в Московской области. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Место падения самолёта Superjet 100 в Московской области. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Тела всех членов экипажа самолёта Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, найдены. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Тела членов экипажа на месте падения самолёта в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза", — рассказал источник ТАСС.

Life.ru публикует момент крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Life.ru публикует момент крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Кроме того, уточняется, что следственные действия на месте крушения завершатся в субботу, 13 июля. Как рассказали агенству в Межгосударственном авиационном комитете, чёрные ящики самолёта накануне вечером были доставлены в МАК, их начнут расшифровывать в понедельник.

Напомним, накануне днём Sukhoi Superjet 100, принадлежащий "Газпромавиа", потерпел крушение в Подмосковье. Он летел с авиазавода в Луховицах в аэропорт Внуково и упал в Коломенском районе — в 20 километрах от места взлёта. На борту самолёта находился экипаж из трёх человек, все они погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Однако достоверную причину случившегося удастся понять только после расшифровки найденных чёрных ящиков. Как сообщают очевидцы, видевшие момент падения самолёта, взрыв был похож на "огненный гриб".

Названа ещё одна возможная причина крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Названа ещё одна возможная причина крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Александра Мышляева
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