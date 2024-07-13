Найдены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100

Тела всех членов экипажа самолёта Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, найдены. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Тела членов экипажа на месте падения самолёта в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза", — рассказал источник ТАСС.