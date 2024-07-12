Life.ru публикует момент крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Известно, что Sukhoi Superjet 100 вылетел с авиазавода в Луховицах и упал в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. Трое находящихся на борту членов экипажа погибли. Самолёт принадлежал "Газпромавиа" и первый раз совершил полёт 16 декабря 2014 года. Расследованием трагедии займутся МАК и специалисты Росавиации.