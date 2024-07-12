Life.ru публикует момент крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Момент крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне попал на видео
Момент крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне попал на видео. Кадры с места трагического авиаинцидента публикует SHOT.
Момент крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Видео © SHOT
Известно, что Sukhoi Superjet 100 вылетел с авиазавода в Луховицах и упал в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. Трое находящихся на борту членов экипажа погибли. Самолёт принадлежал "Газпромавиа" и первый раз совершил полёт 16 декабря 2014 года. Расследованием трагедии займутся МАК и специалисты Росавиации.
По одной из версий, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Также не исключено, что самолёт мог упасть из-за попадания птиц в двигатели. Уже удалось найти чёрные ящики. Как рассказывали очевидцы, взрыв после крушения был похож на "огненный гриб".