В Польше на аэродроме разбился учебно-тренировочный самолёт
M-346 Bielik. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka
На севере Польши разбился учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik, сообщили в пресс-службе Объединённого командования ВС республики. Борт ударился о взлётно-посадочную полосу.
Крушение самолёта M-346 Bielik в Польше. Видео © X / Aneczka
"Сегодня на аэродроме в Гдыне в ходе учебно-тренировочного полёта самолёт M-346 Bielik ударился о плиту [посадочной полосы] аэродрома. Идёт спасательная операция", — говорится в сообщении.
Как передаёт телеканал TVP Info, в кабине находился один пилот. Предварительно, он смог катапультироваться.
Ранее, 12 июля, в Подмосковье разбился Sukhoi Superjet 100. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после крушения. По данным Life.ru, трагедия произошла после вылета на испытания. Внутри лайнера было три человека.