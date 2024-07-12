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12 июля, 12:54

В Польше на аэродроме разбился учебно-тренировочный самолёт

M-346 Bielik. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

M-346 Bielik. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

На севере Польши разбился учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik, сообщили в пресс-службе Объединённого командования ВС республики. Борт ударился о взлётно-посадочную полосу.

Крушение самолёта M-346 Bielik в Польше. Видео © X / Aneczka

"Сегодня на аэродроме в Гдыне в ходе учебно-тренировочного полёта самолёт M-346 Bielik ударился о плиту [посадочной полосы] аэродрома. Идёт спасательная операция", — говорится в сообщении.

Как передаёт телеканал TVP Info, в кабине находился один пилот. Предварительно, он смог катапультироваться.

Вертолёт разбился в Амурской области
Вертолёт разбился в Амурской области

Ранее, 12 июля, в Подмосковье разбился Sukhoi Superjet 100. В Сети уже появилось видео с первыми секундами после крушения. По данным Life.ru, трагедия произошла после вылета на испытания. Внутри лайнера было три человека.

Матвей Константинов
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