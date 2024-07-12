В Польше на аэродроме разбился учебно-тренировочный самолёт

На севере Польши разбился учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik, сообщили в пресс-службе Объединённого командования ВС республики. Борт ударился о взлётно-посадочную полосу.

Крушение самолёта M-346 Bielik в Польше. Видео © X / Aneczka

"Сегодня на аэродроме в Гдыне в ходе учебно-тренировочного полёта самолёт M-346 Bielik ударился о плиту [посадочной полосы] аэродрома. Идёт спасательная операция", — говорится в сообщении.

Как передаёт телеканал TVP Info, в кабине находился один пилот. Предварительно, он смог катапультироваться.