Вертолёт разбился в Амурской области

Вертолёт Robinson R-66 разбился в Амурской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным правоохранителей, воздушное судно, на борту которого находились пилот и три пассажира, вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтулы в Тындинском районе Амурской области, но к назначенному месту так и не прибыло.

"Впоследствии получено оповещение аварийного радиомаяка и зафиксирована крайняя точка координат местонахождения воздушного судна", — добавили в СК.

Спасатели установили место крушения, информация о пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".