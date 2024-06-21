Вертолёт разбился в Амурской области
СК: В Амурской области разбился вертолёт с пилотом и тремя пассажирами на борту
Вертолёт Robinson R-66 разбился в Амурской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным правоохранителей, воздушное судно, на борту которого находились пилот и три пассажира, вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной вблизи реки Джелтулы в Тындинском районе Амурской области, но к назначенному месту так и не прибыло.
"Впоследствии получено оповещение аварийного радиомаяка и зафиксирована крайняя точка координат местонахождения воздушного судна", — добавили в СК.
Спасатели установили место крушения, информация о пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Ранее Life.ru писал, что на Ямале совершил жёсткую посадку самолёт Ан-26. Травмы получили пассажир и два члена экипажа.
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