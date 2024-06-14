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14 июня, 12:56

На Ямале совершил жёсткую посадку самолёт Ан-26, есть пострадавшие

Самолёт Ан-26 совершил жёсткую посадку рядом с аэродромом Утренний в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об инциденте сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в 15:40 самолёт авиакомпании "ЮТэйр" на удалении двух километров от аэродрома Утренний произвёл жёсткую посадку. В результате инцидента есть пострадавшие, их количество уточняется. Предварительно, травмы получили пассажир и два члена экипажа самолёта Ан-26. По факту произошедшего организована проверка. Известно, что воздушное судно выполняло чартерный рейс UTR 9706 по маршруту Сабетта – Утренний.

"Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

А накануне Life.ru сообщал, что в Татарстане легкомоторный самолёт приземлился на "брюхо". По факту случившегося прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, воздушное судно совершило жёсткую посадку в результате ошибки пилотирования.

Легкомоторный самолёт с пассажирами экстренно приземлился на шоссе в Подмосковье
Легкомоторный самолёт с пассажирами экстренно приземлился на шоссе в Подмосковье
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ТАСС / Александр Суров

Наталья Исакова
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