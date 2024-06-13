Учебный легкомоторный самолёт совершил посадку на "брюхо" в аэропорту Бегишево в Татарстане. Об инциденте сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, вечером 13 июня воздушное судно Diamond-42, выполнявшее учебно-тренировочный полёт, совершило жёсткую посадку в результате ошибки пилотирования. Благо обошлось без пострадавших. Известно, что самолёт эксплуатируется Санкт-Петербургским госуниверситетом гражданской авиации. По факту случившегося проводится проверка.

"Камской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Татарстане легкомоторный самолёт приземлился на "брюхо". Фото © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура