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13 июня, 18:30

В Татарстане легкомоторный самолёт приземлился на "брюхо"

Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки учебного самолёта в Татарстане

В Татарстане легкомоторный самолёт приземлился на "брюхо". Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

В Татарстане легкомоторный самолёт приземлился на "брюхо". Обложка © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

Учебный легкомоторный самолёт совершил посадку на "брюхо" в аэропорту Бегишево в Татарстане. Об инциденте сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, вечером 13 июня воздушное судно Diamond-42, выполнявшее учебно-тренировочный полёт, совершило жёсткую посадку в результате ошибки пилотирования. Благо обошлось без пострадавших. Известно, что самолёт эксплуатируется Санкт-Петербургским госуниверситетом гражданской авиации. По факту случившегося проводится проверка.

"Камской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Татарстане легкомоторный самолёт приземлился на "брюхо". Фото © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

В Татарстане легкомоторный самолёт приземлился на "брюхо". Фото © Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

Ранее Life.ru сообщал, что легкомоторный самолёт с пассажирами экстренно приземлился на шоссе в Подмосковье. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за проблем с топливом. Известно, что самолёт совершал экскурсионный перелёт.

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Наталья Исакова
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