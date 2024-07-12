Увёл в лесной массив: Подробности крушения самолёта SSJ во время тестового полёта под Москвой
SHOT: Sukhoi Superjet 100 разбился в Коломне во время испытательного полёта
По данным SHOT, самолёт Sukhoi Superjet 100 NEW-95 разбился под Коломной после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Пилот увёл воздушное судно в лесной массив в районе Коломны. Там и произошёл взрыв.
По неподтверждённой пока информации, на борту находились три человека, их судьба неизвестна.
Ранее в Сети появилось видео, как утверждается, первых секунд после крушения самолёта Sukhoi Superjet 100. Вся информация предварительная и ещё проверяется.
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Алексей Смышляев / ТАСС