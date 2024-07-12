Увёл в лесной массив: Подробности крушения самолёта SSJ во время тестового полёта под Москвой

По данным SHOT, самолёт Sukhoi Superjet 100 NEW-95 разбился под Коломной после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Пилот увёл воздушное судно в лесной массив в районе Коломны. Там и произошёл взрыв.

По неподтверждённой пока информации, на борту находились три человека, их судьба неизвестна.