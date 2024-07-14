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14 июля, 15:43

В Воронежской области сошли с рельсов девять вагонов с зерном

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Девять вагонов грузового поезда, перевозивших зерно, сошли с рельсов в Воронежской области. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, инцидент произошёл днём 14 июля на станции Лиски.

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Задержек в движении поездов не допущено", — говорится в сообщении.

  • Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
    Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
  • Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
    Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
  • Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
    Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

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По факту случившегося Лискинская транспортная прокуратура организовала проверку. Инцидент обошёлся без пострадавших.

Ранее Life.ru сообщал, что в Коми завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП с пассажирским поездом Воркута – Новороссийск. В результате погибли три человека, пострадали более 50. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна в результате обильных дождей. По данному факту СК возбуждено уголовное дело.

Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего с рельсов поезда в Коми
Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего с рельсов поезда в Коми
Наталья Исакова
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