СК возбудил дело после схода 9 вагонов пассажирского поезда с рельсов в Коми

Следователи завели уголовное дело после схода девяти вагонов пассажирского поезда в Коми. Его возбудили по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.