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Регион
26 июня, 16:57

СК возбудил дело после схода 9 вагонов пассажирского поезда с рельсов в Коми

Следователи завели уголовное дело после схода девяти вагонов пассажирского поезда в Коми. Его возбудили по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

В Коми сошёл с рельсов пассажирский поезд. Видео © Telegram / SHOT

"Вечером 26 июня поступило сообщение о том, что на перегоне Инта – Угольный в Республике Коми сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута – Новороссийск", — заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

На место вылетел глава республики Владимир Уйба. Он будет координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.

Появилось первое видео сошедшего с рельсов пассажирского поезда в Коми
Появилось первое видео сошедшего с рельсов пассажирского поезда в Коми

Как сообщал Life.ru, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, однако затем их число возросло до 43. В общей сложности в вагонах находилось 232 пассажира. Погибших в результате случившегося, предварительно, нет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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