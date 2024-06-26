СК возбудил дело после схода 9 вагонов пассажирского поезда с рельсов в Коми
Следователи завели уголовное дело после схода девяти вагонов пассажирского поезда в Коми. Его возбудили по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.
В Коми сошёл с рельсов пассажирский поезд. Видео © Telegram / SHOT
"Вечером 26 июня поступило сообщение о том, что на перегоне Инта – Угольный в Республике Коми сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута – Новороссийск", — заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
На место вылетел глава республики Владимир Уйба. Он будет координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.
Как сообщал Life.ru, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, однако затем их число возросло до 43. В общей сложности в вагонах находилось 232 пассажира. Погибших в результате случившегося, предварительно, нет.
Telegram / SHOT