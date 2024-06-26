Девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми

В Республике Коми вечером в среду, 26 июня, с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Об этом сообщили в РЖД.

Последствия схода вагонов в Коми. Фото © Telegram / SHOT

"26 июня в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошёл сход девяти вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск", — отметили там.

Последствия схода вагонов в Коми. Фото © Telegram / SHOT

В РЖД добавили, что к месту происшествия направлены сотрудники оперативных служб. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших пока уточняется. Движение поездов на данном участке приостановлено. Очевидцы и спасатели забрались на перевернувшиеся вагоны и достают пассажиров через разбитые стёкла.

Последствия схода вагонов в Коми. Фото © Telegram / SHOT