Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 06:44

Под Волгоградом грузовой поезд сошёл с рельсов из-за атаки беспилотника

Грузовой поезд сошёл с рельсов после атаки беспилотника на станции Котлубань в Волгоградской области. Как пишет SHOT, загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами, всего опрокинулось не менее девяти вагонов. Пожар потушили, пострадавших нет.

Место атаки беспилотника на грузовой поезд в Волгоградской области. Видео © VK / "Волгоград Поймёт"

В районе происшествия приостановили движение поездов. Сейчас оно открыто по одному пути в реверсивном режиме. Несколько поездов идут с задержками. В пресс-службе РЖД уточнили, что всё произошло в 01:15 в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

В ООН заявили, что против атак на гражданские объекты после обстрела Белгорода
В ООН заявили, что против атак на гражданские объекты после обстрела Белгорода

Ранее украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС в Донецкой Народной Республике. Четверо пострадали. В тот момент они спешили на пожар в Горловке.

Обложка ©

VK / "Волгоград Поймёт"

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров