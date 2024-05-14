Под Волгоградом грузовой поезд сошёл с рельсов из-за атаки беспилотника
Грузовой поезд сошёл с рельсов после атаки беспилотника на станции Котлубань в Волгоградской области. Как пишет SHOT, загорелись цистерна с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами, всего опрокинулось не менее девяти вагонов. Пожар потушили, пострадавших нет.
Место атаки беспилотника на грузовой поезд в Волгоградской области. Видео © VK / "Волгоград Поймёт"
В районе происшествия приостановили движение поездов. Сейчас оно открыто по одному пути в реверсивном режиме. Несколько поездов идут с задержками. В пресс-службе РЖД уточнили, что всё произошло в 01:15 в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
Ранее украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС в Донецкой Народной Республике. Четверо пострадали. В тот момент они спешили на пожар в Горловке.
VK / "Волгоград Поймёт"