Под Калининградом поезд сошёл с рельсов из-за газового баллона, который подложили на ж/д пути

В Калининградской области задержали 20-летнего парня, который подложил газовый баллон на железнодорожные пути около посёлка Константиновка. Из-за этого поезд с 207 пассажирами сошёл с рельсов, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, утром 2 апреля поезд Советск – Калининград наехал на газовый баллон, который лежал на дороге, после чего колёса первого вагона сошли с путей. Кроме того, произошла разгерметизация баллона и выход газа. Всех 207 пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

Днём железнодорожный путь восстановили, а перегон открыли для движения. Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 20-летний житель посёлка Константиновка. Парень признался на допросе, что взял якобы пустой газовый баллон и положил его на ж/д пути. Злоумышленник хотел остановить поезд, чтобы люди опоздали на работу. К слову, сам парень является безработным и ему это не нравится.

По его словам, он даже не задумывался о последствиях. Однако полицейские не поверили задержанному, в настоящее время проверяется версия о том, что парню давали указания по подрыву поезда украинские кураторы. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.