Под Калининградом поезд сошёл с рельсов из-за газового баллона, который подложили на ж/д пути
SHOT: В Калининграде задержали парня, подложившего газовый баллон на ж/д пути
В Калининградской области задержали 20-летнего парня, который подложил газовый баллон на железнодорожные пути около посёлка Константиновка. Из-за этого поезд с 207 пассажирами сошёл с рельсов, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, утром 2 апреля поезд Советск – Калининград наехал на газовый баллон, который лежал на дороге, после чего колёса первого вагона сошли с путей. Кроме того, произошла разгерметизация баллона и выход газа. Всех 207 пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
Днём железнодорожный путь восстановили, а перегон открыли для движения. Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 20-летний житель посёлка Константиновка. Парень признался на допросе, что взял якобы пустой газовый баллон и положил его на ж/д пути. Злоумышленник хотел остановить поезд, чтобы люди опоздали на работу. К слову, сам парень является безработным и ему это не нравится.
По его словам, он даже не задумывался о последствиях. Однако полицейские не поверили задержанному, в настоящее время проверяется версия о том, что парню давали указания по подрыву поезда украинские кураторы. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.
А ранее Life.ru писал, что в Ярославской области столкновение автобуса с поездом произошло днём 1 апреля. Погибли семь человек. Известно, что машинист поезда получил травмы, он сильно ударился головой во время резкого торможения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали монтёра пути. По данным следствия, мужчина отключил автоматическое устройство для заграждения переезда, тем самым открыв проезд для автобуса.
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