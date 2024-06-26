При сходе девяти вагонов поезда в Коми пострадало 12 человек
SHOT: При сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадало 12 человек
В результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми пострадало 12 человек. Об этом сообщает SHOT.
Последствия схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, у четверых из 12 пострадавших — лёгкие ушибы. Характер травм ещё восьми человек уточняется. Погибших в результате случившегося, предварительно, нет.
Напомним, поезд сошёл с рельсов вечером 26 июня. К месту происшествия были направлены оперативные службы. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Telegram / SHOT