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Регион
26 июня, 16:39

При сходе девяти вагонов поезда в Коми пострадало 12 человек

SHOT: При сходе с рельсов вагонов поезда в Коми пострадало 12 человек

В результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми пострадало 12 человек. Об этом сообщает SHOT.

Последствия схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, у четверых из 12 пострадавших — лёгкие ушибы. Характер травм ещё восьми человек уточняется. Погибших в результате случившегося, предварительно, нет.

Появилось первое видео сошедшего с рельсов пассажирского поезда в Коми
Появилось первое видео сошедшего с рельсов пассажирского поезда в Коми

Напомним, поезд сошёл с рельсов вечером 26 июня. К месту происшествия были направлены оперативные службы. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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