Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 11:57

Число жертв крушения поезда выросло до трёх: В Коми найдена погибшей 16-летняя девушка

Найдено тело девочки, пропавшей при крушении поезда в Коми

16-летняя девушка, которая пропала при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми, найдена мёртвой. По данным SHOT, её тело нашли под десятым вагоном, в котором она ехала. Версия о том, что её унесло течением, не подтвердилась.

Девушка, погибшая при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Фото © SHOT

Девушка, погибшая при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Фото © SHOT

Таким образом, число погибших в результате ЧП выросло до трёх. Ранее были найдены тела двух мужчин-вахтовиков. Один работал на Ямале, второй — в Ухте.

"Ужасная картина": Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали прямо в воду через окна
"Ужасная картина": Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали прямо в воду через окна

Как сообщал Life.ru, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв полотна, который произошёл в результате обильных дождей. Изначально сообщалось о двух погибших, ещё десять были госпитализированы в тяжёлом состоянии. При этом 182 пассажира уже отправились в пункты назначения по ранее запланированному маршруту. Ранее Life.ru публиковал список погибших и раненых.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров