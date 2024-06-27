Число жертв крушения поезда выросло до трёх: В Коми найдена погибшей 16-летняя девушка
Найдено тело девочки, пропавшей при крушении поезда в Коми
16-летняя девушка, которая пропала при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми, найдена мёртвой. По данным SHOT, её тело нашли под десятым вагоном, в котором она ехала. Версия о том, что её унесло течением, не подтвердилась.
Девушка, погибшая при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Фото © SHOT
Таким образом, число погибших в результате ЧП выросло до трёх. Ранее были найдены тела двух мужчин-вахтовиков. Один работал на Ямале, второй — в Ухте.
Как сообщал Life.ru, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стал подмыв полотна, который произошёл в результате обильных дождей. Изначально сообщалось о двух погибших, ещё десять были госпитализированы в тяжёлом состоянии. При этом 182 пассажира уже отправились в пункты назначения по ранее запланированному маршруту. Ранее Life.ru публиковал список погибших и раненых.