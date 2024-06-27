Число жертв крушения поезда выросло до трёх: В Коми найдена погибшей 16-летняя девушка

16-летняя девушка, которая пропала при крушении пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми, найдена мёртвой. По данным SHOT, её тело нашли под десятым вагоном, в котором она ехала. Версия о том, что её унесло течением, не подтвердилась.