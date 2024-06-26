"Ужасная картина": Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали прямо в воду через окна
SHOT: Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали в воду через окна
Пассажирка поезда Воркута – Новороссийск, который сошёл с рельсов в Коми, рассказала телеграм-каналу SHOT о первых минутах после случившегося. По её словам, люди через стёкла вылетали прямо в воду.
Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru
По её словам, в начале пути всё было нормально и ничего не предвещало беды. Спустя некоторое время поезд стал покачиваться, а вещи падать, кто-то из пассажиров резко упал и сразу сломал ногу. Как рассказала Инна, которая была с 8-месячной дочкой, из вагона было сложно выбраться. Мужчины, которые были уже снаружи, помогали тем, кто был внутри.
"Люди через стёкла вылетали прямо в воду. Некоторые вообще разбивали окна, чтобы выползти оттуда. Много раненых, с переломами, с черепно-мозговыми травмами. Ужасная картина", — призналась пассажирка.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Пострадало около 70 человек, 10 из них в тяжёлом состоянии. Погибших, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело, а в РЖД назвали предварительную причину ЧП. К настоящему времени началась эвакуация пострадавших в восстановительный поезд. В Инте развернули два ПВР.
Life.ru