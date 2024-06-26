"Ужасная картина": Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми вылетали прямо в воду через окна

Пассажирка поезда Воркута – Новороссийск, который сошёл с рельсов в Коми, рассказала телеграм-каналу SHOT о первых минутах после случившегося. По её словам, люди через стёкла вылетали прямо в воду.

По её словам, в начале пути всё было нормально и ничего не предвещало беды. Спустя некоторое время поезд стал покачиваться, а вещи падать, кто-то из пассажиров резко упал и сразу сломал ногу. Как рассказала Инна, которая была с 8-месячной дочкой, из вагона было сложно выбраться. Мужчины, которые были уже снаружи, помогали тем, кто был внутри.