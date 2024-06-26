Десять человек находятся в тяжёлом состоянии после схода с рельсов поезда в Коми
До десяти человек выросло число "тяжёлых" пациентов после схода с рельсов девяти вагонов поезда Воркута – Новороссийск. Об этом сообщает SHOT.
Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали шесть человек в тяжёлом состоянии. На восстановительном поезде их уже отправили в ближайшие больницы. Там медики установят точные диагнозы и окажут всю необходимую помощь. У большинства — ушибы головы с подозрением на ЗЧМТ и переломы конечностей.
Также известно, что в город Инту выехал состав из пяти вагонов с тепловозом. Обрушился только "хвост" поезда.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Пострадало около 70 человек. Погибших, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело, а в РЖД назвали предварительную причину ЧП. К настоящему времени началась эвакуация пострадавших в восстановительный поезд. В Инте развернули два ПВР.