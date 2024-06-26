Десять человек находятся в тяжёлом состоянии после схода с рельсов поезда в Коми

До десяти человек выросло число "тяжёлых" пациентов после схода с рельсов девяти вагонов поезда Воркута – Новороссийск. Об этом сообщает SHOT.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали шесть человек в тяжёлом состоянии. На восстановительном поезде их уже отправили в ближайшие больницы. Там медики установят точные диагнозы и окажут всю необходимую помощь. У большинства — ушибы головы с подозрением на ЗЧМТ и переломы конечностей.