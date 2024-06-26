В Инте развернули два ПВР для пассажиров сошедшего с рельсов поезда
В городе Инта в Коми развернули два пункта временного пребывания (ПВР) для пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута – Новороссийск. Как сообщает SHOT, один из них находится в гостинице "Северянка", а второй организован на базе школы № 5. В ПВР доставили сухпайки, еду и всё необходимое.
Кадры с места схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, жители Инты обращаются в администрацию вокзала, чтобы добровольно оказать помощь. Тем временем два санитарных вертолёта Ми-8МТВ вылетели из Усинска, ожидаются ещё два борта — из Сыктывкара и Ухты. К месту ЧП направляются реанимационные бригады и врачи скорой медицинской помощи: хирурги, травматологи и реаниматологи.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, однако затем их число возросло до 70. Погибших, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело, а в РЖД назвали предварительную причину ЧП. К настоящему времени началась эвакуация пострадавших в восстановительный поезд.
Life.ru