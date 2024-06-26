В Инте развернули два ПВР для пассажиров сошедшего с рельсов поезда

В городе Инта в Коми развернули два пункта временного пребывания (ПВР) для пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута – Новороссийск. Как сообщает SHOT, один из них находится в гостинице "Северянка", а второй организован на базе школы № 5. В ПВР доставили сухпайки, еду и всё необходимое.