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Регион
26 июня, 18:06

В Инте развернули два ПВР для пассажиров сошедшего с рельсов поезда

В городе Инта в Коми развернули два пункта временного пребывания (ПВР) для пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута – Новороссийск. Как сообщает SHOT, один из них находится в гостинице "Северянка", а второй организован на базе школы № 5. В ПВР доставили сухпайки, еду и всё необходимое.

Кадры с места схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, жители Инты обращаются в администрацию вокзала, чтобы добровольно оказать помощь. Тем временем два санитарных вертолёта Ми-8МТВ вылетели из Усинска, ожидаются ещё два борта — из Сыктывкара и Ухты. К месту ЧП направляются реанимационные бригады и врачи скорой медицинской помощи: хирурги, травматологи и реаниматологи.

Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, однако затем их число возросло до 70. Погибших, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело, а в РЖД назвали предварительную причину ЧП. К настоящему времени началась эвакуация пострадавших в восстановительный поезд.


Шесть человек в тяжёлом состоянии достали из сошедшего с рельсов поезда в Коми
Шесть человек в тяжёлом состоянии достали из сошедшего с рельсов поезда в Коми
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Life.ru

Наталья Исакова
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