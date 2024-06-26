Число пострадавших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми выросло до 70

Около 70 человек пострадало при сходе с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Как сообщает SHOT, всего в составе было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.

По данным телеграм-канала, шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. Пока их не могут вытащить из перевернувшихся вагонов. Детей среди пострадавших нет. Дорога к месту ЧП частично затоплена — некоторые медики не могут проехать.

Видео, снятое, предварительно, в окрестностях города Инты, в нескольких километрах от места, где перевернулось девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск. Видео © Telegram / SHOT