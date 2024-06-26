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Регион
26 июня, 17:05

Число пострадавших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми выросло до 70

Кадр с места схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Обложка © Life.ru

Кадр с места схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Обложка © Life.ru

Около 70 человек пострадало при сходе с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Как сообщает SHOT, всего в составе было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира.

По данным телеграм-канала, шесть человек находятся в тяжёлом состоянии. Пока их не могут вытащить из перевернувшихся вагонов. Детей среди пострадавших нет. Дорога к месту ЧП частично затоплена — некоторые медики не могут проехать.

Видео, снятое, предварительно, в окрестностях города Инты, в нескольких километрах от места, где перевернулось девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент первый восстановительный поезд уже прибыл на место ЧП. Также ожидается прибытие трёх вертолётов.

Как сообщал Life.ru, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, затем сообщалось о 43. Погибших в результате происшествия, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.

Появилось первое видео сошедшего с рельсов пассажирского поезда в Коми
Появилось первое видео сошедшего с рельсов пассажирского поезда в Коми
Наталья Исакова
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