Названа предварительная причина схода с рельсов пассажирского поезда в Коми
РЖД: Предварительная причина ЧП с поездом в Коми — подмыв полотна от дождя
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми из-за подмыва полотна, которое произошло в результате обильных дождей. Об этом в среду, 26 июня, заявили в РЖД.
Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT
"Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. К месту направлены два восстановительных поезда. РЖД окажет помощь всем пострадавшим", — отметили там.
Для устранения последствий организован штаб под руководством гендира РЖД Олега Белозёрова. В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов, в которых находилось 232 пассажира.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, однако затем их число возросло до 70. Погибших в результате случившегося, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.
Telegram / SHOT