Названа предварительная причина схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми из-за подмыва полотна, которое произошло в результате обильных дождей. Об этом в среду, 26 июня, заявили в РЖД.

Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT

"Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. К месту направлены два восстановительных поезда. РЖД окажет помощь всем пострадавшим", — отметили там.