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Регион
26 июня, 17:11

Названа предварительная причина схода с рельсов пассажирского поезда в Коми

РЖД: Предварительная причина ЧП с поездом в Коми — подмыв полотна от дождя

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми из-за подмыва полотна, которое произошло в результате обильных дождей. Об этом в среду, 26 июня, заявили в РЖД.

Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT

"Предварительной причиной происшествия с поездом № 511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. К месту направлены два восстановительных поезда. РЖД окажет помощь всем пострадавшим", — отметили там.

Для устранения последствий организован штаб под руководством гендира РЖД Олега Белозёрова. В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов, в которых находилось 232 пассажира.

Появилось первое видео сошедшего с рельсов пассажирского поезда в Коми
Появилось первое видео сошедшего с рельсов пассажирского поезда в Коми

Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, однако затем их число возросло до 70. Погибших в результате случившегося, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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