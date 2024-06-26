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26 июня, 17:45

Шесть человек в тяжёлом состоянии достали из сошедшего с рельсов поезда в Коми

В Коми спасатели смогли эвакуировать из перевернувшихся вагонов шестерых человек, которые находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщает SHOT, на восстановительном поезде их уже отправили в ближайшие больницы. Там медики установят точные диагнозы и окажут всю необходимую помощь.

Последствия схода вагонов пассажирского поезда в Коми. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, всех детей и тех, кому не требуется медицинская помощь, отправили в пункты временного размещения. Там их уже ожидают психологи.

Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. Изначально было известно о 12 пострадавших, однако затем их число возросло до 70. Погибших, предварительно, нет. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.

Число пострадавших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми выросло до 70
Число пострадавших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми выросло до 70
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Life.ru

Наталья Исакова
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