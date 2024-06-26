Шесть человек в тяжёлом состоянии достали из сошедшего с рельсов поезда в Коми

В Коми спасатели смогли эвакуировать из перевернувшихся вагонов шестерых человек, которые находятся в тяжёлом состоянии. Как сообщает SHOT, на восстановительном поезде их уже отправили в ближайшие больницы. Там медики установят точные диагнозы и окажут всю необходимую помощь.